Tennis

Tennis : Le gros message de Jo-Wilfried Tsonga sur son calvaire !

Publié le 7 février 2022 à 21h35 par A.D.

Peu épargné par les blessures ces deux dernières années, Jo-Wilfried Tsonga a vécu un véritable cauchemar. De retour sur les courts, le Français s'est livré sur son calvaire.

Alors qu'il a fêté ses 36 ans, Jo-Wilfried Tsonga éprouve de grosses difficulté sur le plan physique. Victime de blessures à répétition ces deux dernières années, le Manceau a vécu une véritable descente aux enfers. Alors qu'il faisait son retour face à Hubert Hurkacz ce lundi à l'ATP 500 de Rotterdam, Jo-Wilfried Tsonga a tenu à faire passer un message fort.

«Je n'avais pas envie que ma carrière se termine sur une blessure»