Tennis

Tennis - Open d'Australie : Tsonga rend un vibrant hommage à Nadal !

Publié le 3 février 2022 à 21h35 par A.D.

Alors que Rafael Nadal a remporté l'Open d'Australie ce dimanche, Jo-Wilfried Tsonga a fait passer un message très fort.

Non-vacciné, Novak Djokovic a été expulsé d'Australie et n'a donc pas pu participer au Grand Chelem basé à Melbourne. En pleine possession de ses moyens, Rafael Nadal a profité de l'absence du numéro un mondial pour remporter son deuxième Open d'Australie, mais surtout son 21ème tournoi du Grand Chelem en carrière. Une performance qui lui permet de passer devant Roger Federer et Novak Djokovic, qui ont tous les deux remportés 20 titres majeurs. Bluffé par le vétéran Rafael Nadal (35 ans), Jo-Wilfried Tsonga n'a pas manqué de mettre en lumière son exploit.

«La victoire de Rafa ce week‐end était inspirante, c’est bluffant»