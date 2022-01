Tennis

Tennis - Open d'Australie : Le clan Nadal annonce la couleur avant la finale contre Medvedev !

Publié le 29 janvier 2022 à 13h35 par B.L.

Dimanche, Rafael Nadal affrontera Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie. Pour l'oncle de l'Espagnol, Toni Nadal, le numéro 5 mondial est le favori de la rencontre.

Rafael Nadal a rendez-vous avec l'histoire dimanche. En disputant la finale de l'Open d'Australie contre Daniil Medvedev, le Majorquin tentera de remporter le 21e Grand Chelem de sa carrière. L'Espagnol de 35 ans pourrait alors dépasser Roger Federer et Novak Djokovic au classement des vainqueurs d'un tournoi majeur. Et pour son oncle Toni Nadal, le numéro 5 mondial est bel et bien le favori face à Daniil Medvedev.

« Je vois Rafael gagner son deuxième Open d’Australie »