Tennis : Medvedev, Tsitsipas... Le clan Nadal livre son favori pour l'Open d'Australie !

Publié le 27 janvier 2022 à 16h35 par La rédaction

Entraîneur de Rafael Nadal, Carlos Moya a donné son pronostic pour l'Open d'Australie. Selon l'ancien joueur, il faudra se méfier de Daniil Medvedev, numéro deux mondial.

La journée de vendredi sera consacrée aux demi-finales hommes. Qui succèdera à Novak Djokovic au palmarès de l’Open d’Australie ? Ils ne sont plus que quatre à pouvoir soulever le trophée à Melbourne. Redescendu à la 5ème place mondiale, Rafael Nadal affrontera Matteo Berrettini, tombeur de Gaël Monfils. En bas de tableau, Daniil Medvedev aura rendez-vous avec le Grec Stefanos Tsitsipas. Entraîneur de Rafael Nadal, Carlos Moya a livré ses pronostics.

« Je mettrais Rafa en premier, et ensuite Medvedev »