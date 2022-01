Tennis

Tennis - Open d’Australie : Cette incroyable révélation sur la présence de Rafael Nadal !

Publié le 26 janvier 2022 à 17h35 par T.M.

Si Rafael Nadal va disputer une demi-finale à l’Open d’Australie, l’Espagnol aurait très bien pu ne pas être présent à Melbourne.

Ce vendredi, Rafael Nadal affrontera Matteo Berrettini pour une place en finale de l’Open d’Australie. Pour l’Espagnol, l’enjeu est d’ailleurs énorme. En l’absence de Roger Federer et de Novak Djokovic à Melbourne, il a l’occasion de devenir le seul joueur à avoir remporté 21 titres du Grand Chelem. Nadal est donc très attendu en Australie et pour le moment, il répond bien présent. Pourtant, sa participation était loin d’être gagnée.

Les doutes de Nadal