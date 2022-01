Tennis

Tennis : L'énorme aveu de Rafael Nadal après son match titanesque !

Publié le 25 janvier 2022 à 9h35 par A.M.

Revenu de l'enfer, Rafael Nadal est finalement venu à bout de Denis Shapovalov en cinq sets (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) et se hisse en demi-finale de l'Open d'Australie. L'Espagnol reconnaît qu'il revient de loin...

Rafael Nadal est immortel ! Face au talentueux Denis Shapovalov, qui a 13 ans de moins, l'Espagnol a livré une incroyable bataille et confirmé qu'il n'avait rien perdu de son mental à toute épreuve. En effet, après avoir mené 2 sets à 0, Rafael Nadal a vu le Canadien recoller au score et l'emmener dans un cinquième set qui aurait pu être fatal au natif de Manacor. Mais du haut de ses 35 ans et malgré un soleil de plomb et des maux d'estomac, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem a finalement inversé la tendance en breakant d'entrée dans le dernier set pour finalement venir à bout de Denis Shapovalov en cinq sets et un peu plus de 4 heures de jeu (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3). Pour la septième fois de sa carrière Rafael Nadal se hisse donc en demi-finale de l'Open d'Australie où il retrouvera Gaël Monfils ou Matteo Berrettini. Et l'Espagnol reconnaît qu'il n'aura pas imaginé un tel parcours il y a encore quelques semaines.

«Il y a deux mois, je ne savais pas si je pourrais être ici»