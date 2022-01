Tennis

Tennis - Open d'Australie : La grosse sortie de Nadal après sa victoire contre Mannarino !

Publié le 23 janvier 2022 à 11h35 par B.L.

Rafael Nadal s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie ce dimanche après sa victoire contre Adrian Mannarino (7-6, 6-2, 6-2). L'Espagnol a souligné les qualités du Français après le match.

Rafael Nadal a bataillé ce dimanche contre Adrian Mannarino. L'Espagnol a en effet dû s'arracher dans le premier set pour remporter un tie-break de 28 minutes (16-14), le plus long de sa carrière. Le numéro 5 mondial a ensuite déroulé son jeu pour s'imposer en trois manches contre le Français (7-6, 6-2, 6-2). En quart de finale mardi, Rafael Nadal sera opposé au Canadien Denis Shapovalov.

« Il rendait tout et ne me laissait pas respirer »