Tennis : Djokovic, Federer... Cet énorme aveu de Rafael Nadal !

Publié le 22 janvier 2022 à 20h35 par P.L. mis à jour le 22 janvier 2022 à 20h37

Pendant plus d'une décennie, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic se sont livrés une importante rivalité. Toutefois, l'Espagnol a révélé que les deux autres étaient certainement meilleurs que lui sur une surface : le dur.

Au cours de leurs carrières, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic se sont livrés une importante rivalité. Les trois hommes, que l’on surnomme aujourd’hui le Big3 , ont dominé le circuit ATP pendant plus d’une décennie, raflant 60 Grand Chelem parfaitement répartis entre eux (20 chacun). Naturellement, l’Espagnol, le Suisse et le Serbe ont leur surface préférencielle. Spécialiste de la terre battue, Rafael Nadal a ainsi dû travailler sur son jeu pour être performant sur dur. Toutefois, celui qui a remporté 13 fois Roland-Garros affirme que Novak Djokovic et Roger Federer sont meilleurs que lui sur cette surface.

«Federer et Djokovic ont été et sont probablement meilleurs que moi sur cette surface»