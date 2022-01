Tennis

Tennis : Open d'Australie, polémique... Le nouveau coup de gueule du clan Djokovic !

Publié le 21 janvier 2022 à 9h35 par B.L.

Non-vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic a dernièrement été expulsé de l'Australie alors que le Serbe comptait disputer le tournoi du Grand Chelem. Une décision qui ne passe toujours pas pour Marian Vajda, co-entraîneur du numéro 1 mondial.

L'Open d'Australie suit son cours sans Novak Djokovic. Alors qu'il n'est pas vacciné contre le Covid-19, le numéro 1 mondial a été expulsé du territoire australien à la suite de la décision du tribunal fédéral de Melbourne. Triple tenant du titre, Novak Djokovic ne peut donc pas défendre ses chances sur l'un de ses tournois favoris. Co-entraîneur du Serbe, Marian Vajda a ainsi passé un gros coup de gueule cette affaire.

« Je ne comprends toujours pas pourquoi ils lui ont fait ça »