Tennis

Tennis - Open d'Australie : Djokovic reçoit un gros message après son expulsion !

Publié le 16 janvier 2022 à 19h35 par A.D.

Alors qu'il pensait pouvoir disputer l'Open d'Australie grâce à une dérogation, Novak Djokovic est finalement expulsé de Melbourne. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir Miomir Kecmanovic, celui qui devait affronter le numéro un mondial au premier tour du tournoi.

Non-vacciné, Novak Djokovic espérait disputer l'Open d'Australie grâce à une dérogation. Toutefois, le numéro un mondial n'a pas eu cette chance. Après plusieurs jours d'attente à Melbourne, Novak Djokovic a finalement appris qu'il devait quitter le pays des kangourous pour des raisons sanitaires. Alors qu'il devait affronter Novak Djokovic au premier tour, Miomir Kecmanovic s'est indigné et a apporté son soutien à son compatriote serbe.

«Je pense que nous devrions venger notre meilleur représentant»