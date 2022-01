Tennis

Tennis - Open d'Australie : Cet énorme coup de gueule après l'expulsion de Djokovic !

Publié le 16 janvier 2022 à 17h35 par A.D.

A Melbourne pour disputer l'Open d'Australie, Novak Djokovic a été expulsé par la justice australienne pour des raisons sanitaires. Une décision qui a provoquée la colère de du président serbe Aleksandar Vucic.

Novak Djokovic ne disputera pas l'Open d'Australie. Non-vacciné, le numéro un mondial pensait pouvoir défendre son titre à Melbourne cette saison grâce à une dérogation. Toutefois, la justice autralienne en a décidé autrement. En effet, cette dernière a ordonné l'expulsion de Novak Djokovic du pays des kangourous. Une décision que n'a pas du tout digéré le président de la Serbie Aleksandar Vucic. « Ils pensent qu'avec ces dix jours de mauvais traitements, ils ont humilié Djokovic. Ils se sont humiliés eux-mêmes, Djokovic peut revenir dans son pays la tête haute et regarder tout le monde droit dans les yeux » , a-t-il pesté dans des propos rapportés par RMC Sport , avant d'en rajouter une couche.

«Le pire dans tout ça, c'est cette chasse aux sorcières organisée contre Novak Djokovic»