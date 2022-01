Tennis

Tennis : Vaccin, Open d'Australie... Cette incroyable accusation autour de Djokovic !

Publié le 14 janvier 2022 à 23h35 par La rédaction

Président de la République de Serbie, Aleksandar Vucic accuse le gouvernement australien de maltraitance à l'encontre de Novak Djokovic.

Novak Djokovic participera t-il à l’Open d’Australie ? Non vacciné, le numéro un mondial n’est pas certain de participer au premier Grand Chelem de la saison. Ce samedi, le joueur serbe passera devant la cour fédérale pour une nouvelle audience après l’annulation de son visa. En attendant la décision du juge, Djokovic est retourné en rétention et espère une issue favorable. Pour l’instant, le joueur est programmé pour jouer son premier tour face à son compatriote Miomir Kecmanovic ce lundi.

« Pourquoi le maltraitez‐vous ' »