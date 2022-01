Tennis

Tennis : Vaccin, Open d'Australie... Rafael Nadal envoie un message fort à Novak Djokovic !

Publié le 15 janvier 2022 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 15 janvier 2022 à 19h43

Présent face aux médias lors du média day, Rafael Nadal s'est exprimé sur la polémique autour de la participation de Novak Djokovic à l'Open d'Australie.

La polémique autour de la participation de Novak Djokovic à l’Open d’Australie a relégué au second plan les enjeux sportifs. Non vacciné, le joueur serbe s’est rendu en Océanie afin de participer au tournoi organisé à Melbourne, mais s’est vu annuler son visa par les autorités australiennes. Placé en centre de rétention, Djokovic devrait être fixé sur son sort ce dimanche matin. Présent à Melbourne, Rafael Nadal s’est exprimé sur cette polémique, qui divise les joueurs.

« Je lui souhaite le meilleur »