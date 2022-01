Tennis

Tennis : Open d'Australie, vaccin... L'énorme coup de pression de Becker à Djokovic !

Publié le 15 janvier 2022 à 17h35 par A.D.

Non-vacciné, Novak Djokovic pourrait ne pas participer à l'Open d'Australie cette saison. Alors que le numéro un mondial risque de perdre des points précieux au classement ATP, Boris Becker lui a conseiller de se faire vacciné au plus vite.

Alors que l'Open d'Australie ferme ses portes aux joueurs non-vaccinés cette saison, Novak Djokovic pourrait ne pas être de la partie. Au coeur d'une énorme polémique, l'ogre serbe ne sait pas encore s'il va pouvoir défendre son titre à Melbourne. Une situation qui n'a pas manquée de faire réagir Boris Becker. Sur le plateau d' Eurosport Allemagne , l'ancien coach de Novak Djokovic l'a poussé à se faire vacciner, et ce, pour pouvoir continuer à battre des records.

«Djoko doit se faire vacciner et cesser d'être têtu»