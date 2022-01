Tennis

Tennis : Open d’Australie, polémique... Becker monte au créneau pour Novak Djokovic !

Publié le 11 janvier 2022 à 23h35 par P.L.

Depuis quelques jours, Novak Djokovic est au coeur d'une polémique remettant en cause sa participation à l'Open d'Australie. Toutefois, le Serbe peut toujours compter sur le soutien de son ancien entraîneur, Boris Becker, qui a essayé de le défendre comme il le pouvait.

Ces derniers jours se sont avérés particulièrement agités pour Novak Djokovic. Alors qu’il bénéficiait d’une exemption médical, le Serbe s’est vu interdire l’accès au territoire australien en marge de l’Open d’Australie puisqu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19. Mais après plusieurs jours d’attente, de polémique et d’agacement, le juge Anthony Kelly a annoncé que l’annulation du visa du numéro un mondial n’était pas légale. De ce fait, Novak Djokovic a quitté son centre de rétention. Cependant, sa participation à l’Open d’Australie n’est toujours pas assurée puisque le gouvernement australien peut encore annuler son visa et l’expulser du pays. De son côté, l’ancien entraîneur de Novak Djokovic, Boris Becker, est monté au créneau pour le Serbe, dont il estime que la préparation pour le premier Grand Chelem de l’année n’est pas optimale.

« Vous pouvez ne pas être d’accord avec tout ce qu’il fait, mais vous devez le respecter »