Tennis : Benoît Paire se prononce sur son nouveau succès à l’Open d’Australie !

Publié le 20 janvier 2022 à 14h35 par P.L.

Ce lundi, Benoît Paire s'est encore imposé à l'Open d'Australie. Après sa victoire contre Grigor Dimitrov au deuxième tour (6-4, 6-4, 6-7, 7-6), le Français, submergé par l'émotion, s'est prononcé sur ce nouveau succès.

Régulièrement critiqué pour ses performances de manière générale, Benoît Paire s’est une nouvelle fois illustré à l’Open d’Australie ce lundi. Après sa victoire contre Thiago Monteiro au premier tour, le Français s’est imposé en quatre sets contre Grigor Dimitrov (6-4, 6-4, 6-7, 7-6). Grâce à ce succès, le joueur de 32 ans accède au troisième tour où il retrouvera Stefanos Tsitsipas. Après sa rencontre face au Bulgare, c’est un Benoît Paire submergé par l’émotion qui s’est présenté aux médias.

« Je fais un gros match aujourd’hui, un de mes meilleurs depuis très longtemps »