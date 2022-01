Tennis

Tennis : Novak Djokovic reçoit un terrible message pour Roland-Garros !

Publié le 17 janvier 2022 à 10h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic ne peut donc pas disputer l’Open d’Australie n’étant pas vacciné, l’issue pourrait être la même pour le Serbe à Roland-Garros.

La polémique Novak Djokovic a donc pris fin ce dimanche, à la veille du début de l’Open d’Australie. Si le Serbe, non vacciné contre le coronavirus, s’était vu accorder une exemption médicale pour disputer le premier Grand Chelem de la saison, la justice australienne en a finalement décidé autrement. Djokovic a ainsi été exclu du territoire australien. Et si le numéro 1 mondial avait espoir de pouvoir disputer Roland-Garros, cela ne sera pas le cas.

« La règle s'applique à tous »