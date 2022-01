Tennis

Tennis : Lucas Pouille se fixe un énorme objectif pour son avenir !

Publié le 16 janvier 2022 à 21h35 par La rédaction

Opposé à Corentin Moutet ce lundi au premier tour de l'Open d'Australie, Lucas Pouille est revenu sur ses derniers mois, marqués par des blessures et des doutes.

Classé à la dixième au classement ATP en mars 2018, Lucas Pouille a ensuite connu une période de doutes. Blessé au coude, le joueur français était passé sur le billard. De retour sur les courts de tennis depuis plusieurs mois, le natif de Grande-Synthe peine à retrouver le niveau et à enchaîner les victoires. Redescendu à la 159 ème place, Pouille disputera l’Open d’Australie grâce à une invitation. Opposé à son compatriote Corentin Moutet au premier tour, le joueur de 27 ans est revenu sur ses dernières années difficiles et sur ses objectifs à moyen terme.

« J’ai envie de revivre des grands moments »