Tennis

Tennis : Les confidences de Benoit Paire sur l’affaire Novak Djokovic !

Publié le 18 janvier 2022 à 17h35 par T.M.

Ce mardi, Benoit Paire a réussi son entrée en lice à l’Open d’Australie. Et forcément, après cette victoire, le Français n’a pas échappé à la question sur Novak Djokovic.

La justice australienne a donc tranché en expulsant Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial n’a ainsi pas pu défendre son titre à l’Open d’Australie. C’est donc sans le Serbe que le premier tournoi du Grand Chelem a débuté, mais dans les travées de Melbourne, la polémique Djokovic reste au coeur de toutes les discussions. Benoit Paire a d’ailleurs été interrogé sur cette affaire.

« Je n'ai rien contre lui, je l'aime bien, mais… »