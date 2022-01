Tennis

Tennis - Open d'Australie : Federer, Nadal... Ce terrible constat sur l'expulsion de Djokovic !

Publié le 16 janvier 2022 à 23h35 par A.D.

Malgré sa dérogation, Novak Djokovic ne sera pas de la partie à l'Open d'Australie. Après l'expulsion du numéro un mondial, Mats Wilander a souligné le fait que la justice australienne était en train de changer l'histoire du tennis.

Non-vacciné, Novak Djokovic pensait pouvoir disputer l'Open d'Australie avec une dérogation. Mais la justice australienne en a décidé autrement. En effet, cette dernière a ordonné l'expulsion de Novak Djokovic du pays. Résultat, le numéro un mondial ne pourra pas défendre son titre à Melbourne cette saison. Une situation qui chamboule totalement l'histoire du tennis comme l'a fait remarquer Mats Wilander lors d'un entretien accordé à Eurosport .

«Le juge doit se rendre compte qu’il est en train de changer l’histoire de notre sport»