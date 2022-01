Tennis

Tennis : Les vérités de Rafael Nadal sur l’affaire Djokovic !

Publié le 17 janvier 2022 à 12h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic a donc été expulsé d’Australie par la justice, Rafael Nadal s’est prononcé sur le cas du Serbe.

Ce lundi, le coup d’envoi de l’Open d’Australie a été donné et c’est donc sans Novak Djokovic que le premier Grand Chelem de la saison va se disputer. Tenant du titre, le numéro 1 mondial ne pourra pas défendre son bien suite à une énorme polémique compte tenu du contexte sanitaire actuel. Non vacciné contre le coronavirus, Djokovic a ainsi été expulsé sur du territoire australien par la justice.

« Je pense que la situation a été un désastre »