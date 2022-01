Tennis

Tennis : Vaccin, Open d'Australie... Cet énorme coup de gueule sur l'affaire Djokovic !

17 janvier 2022

Non-vacciné, Novak Djokovic a été expulsé de l'Australie et ne pourra donc pas participer au tournoi du Grand Chelem. Ainsi, John McEnroe a tenu à pousser un énorme coup de gueule sur la gestion de cette affaire.

Triple tenant du titre, Novak Djokovic ne participera donc pas à l'Open d'Australie en 2022. Après plusieurs jours de polémique, la justice australienne a en effet décidé d'expulser le numéro 1 mondial, puisque ce dernier n'est pas vacciné contre le Covid-19. Une véritable hérésie pour la légende John Mc Enroe, qui a partagé sa colère dans cette affaire.

« Ce qui s’est passé ces 12 derniers jours avec Djokovic est une blague absolue »