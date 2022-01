Tennis

Tennis - Open d'Australie : Tsitsipas adresse un petit tacle à Paire après sa victoire !

Publié le 22 janvier 2022 à 18h35 par La rédaction

Vainqueur de Benoît Paire au troisième tour de l'Open d'Australie, Stefanos Tsitsipas considère que le joueur français n'a, par moment, pas fourni suffisamment d'efforts pour remporter les points.

Isolé au début du mois de janvier après avoir été contrôlé positif au Covid-19, Benoît Paire n’imaginait certainement pas un tel parcours à Melbourne. Eliminé avec les honneurs au troisième tour de l’Open d’Australie par Stefanos Tsistsipas (6/3 7/5 6/7 6/4), le joueur français était ravi de son tournoi. « Sur cette semaine-là, je vais retirer du positif, m'appuyer là-dessus pour la suite de la saison et essayer de bien me préparer pour la terre battue, car je pars direct sur terre. Je rentre dimanche, je vais prendre deux, trois jours de repos et partir en Amérique du Sud, sur Cordoba, Buenos Aires et Rio » a confié Benoît Paire après cette défaite.

« Mon adversaire n’a pas fait autant d’efforts que moi pour gagner les points »