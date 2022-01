Tennis

Tennis - Open d'Australie : La désillusion d'Andy Murray après son élimination !

Publié le 20 janvier 2022 à 22h35 par A.D.

Opposé à Taro Daniel ce jeudi au deuxième tour de l'Open d'Australie, Andy Murray a été battu. Après la rencontre, le Britannique a fait part de son immense déception.

Après avoir remporté une grosse bataille de cinq sets face à Nikoloz Basilashvili, Andy Murray a dû se frotter à Taro Daniel ce jeudi. Toutefois, l'ancien numéro un mondial n'a pas réussi à battre le Japonais au deuxième tour de l'Open d'Australie. Défait en trois sets (6-4, 6-4, 6-4), Andy Murray n'a pas su cacher sa déception à l'issue de la partie.

«Je suis vraiment, vraiment déçu et très frustré, c’est une défaite difficile pour moi»