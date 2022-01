Tennis

Tennis : Benoit Paire annonce la couleur pour le choc face à Tsitsipas !

Publié le 20 janvier 2022 à 18h35 par T.M.

Vainqueur de Dimitrov, Benoit Paire poursuit son chemin à l’Open d’Australie. Et désormais, le Français va devoir se frotter à un certains Stefanos Tsitispas.

Face à Gregor Dimitrov, Benoit Paire ne partait pas favori. Pourtant, le Français a réalisé une très belle prestation pour au final s’imposer en 4 sets. Ainsi, il a réussi à valider son ticket pour le 3ème tour de l’Open d’Australie. Et voilà qu’une montagne encore plus grande se dresser sur la route de Paire à Melbourne. En effet, si le joueur tricolore veut poursuivre son aventure, il va désormais falloir l’emporter face à Stefanos Tsitsipas, ce qui ne sera pas simple.

« Ça peut devenir un match exceptionnel »