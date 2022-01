Tennis

Tennis - Open d'Australie : Le constat de Paire après sa défaite contre Tsitsipas !

Publié le 22 janvier 2022 à 12h35 par B.L.

Après son élimination au troisième tour de l'Open d'Australie contre Stéfanos Tsitsipas ce samedi (6-3, 7-5, 6-7, 6-4), Benoît Paire a affiché sa déception. Le Français a notamment déclaré qu'il n'était pas dans sa meilleure forme.

L'Open d'Australie se termine ce samedi pour Benoît Paire. Malgré quelques fulgurances, le Français a été irrégulier et s'est finalement incliné contre le numéro 4 mondial Stéfanos Tsitsipas (6-3, 7-5, 6-7, 6-4). Après sa défaite, Benoît Paire n'a pas caché sa déception. Le joueur de 32 ans compte tout de même aller de l'avant, comme il l'a annoncé à L'Équipe .

« Les sensations n'étaient pas forcément très bonnes »