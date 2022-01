Tennis

Tennis : Les confidences de Monfils après sa qualification à l'Open d'Australie !

Publié le 21 janvier 2022 à 21h35 par La rédaction

Qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, Gaël Monfils est ravi de se qualifier, même si les sensations n'étaient pas au rendez-vous face au Chilien Cristian Garin.

Gaël Monfils poursuit sur sa lancée. Vainqueur du tournoi d’Adelaïde au début du mois, le joueur français s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australien, battant en trois petits sets Cristian Garin (7/6 6/1 6/3). Au prochain tour, Monfils n’affrontera pas Novak Djokovic, contraint de se retirer du tournoi, mais Miomir Kecmanovic, son jeune compatriote. Interrogé sur sa prestation et sa victoire, le Français n'est pas heureux de sa prestation.

« Je ne trouve pas que j'ai fait un bon match »