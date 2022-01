Tennis

Tennis - Roland-Garros : Ce terrible message sur l'affaire Djokovic !

Publié le 21 janvier 2022 à 19h35 par A.D.

Non-vacciné, Novak Djokovic a été expulsé de Melbourne avant le début de l'Open d'Australie. Alors que Roland-Garros se profile, la légende John McEnroe a envoyé un terrible message sur le cas Djokovic.

Alors que les organisateurs de l'Open d'Australie ferment la porte aux joueurs non-vaccinés, Novak Djokovic pensait pouvoir bénéficier d'une dérogation pour participer au Grand Chelem basé à Melbourne. Toutefois, le numéro un mondial a été surpris à son arrivée au pays des kangourous. Après de longs jours d'incertitude et de polémique, Novak Djokovic a finalement été expulsé d'Australie avant le début du tournoi. Et alors que Roland-Garros devrait également snober les personnes non-vaccinés, John McEnroe a regretté la position de Novak Djokovic.

«Il y a une incertitude au sujet de Roland‐Garros, il devra être vacciné pour y jouer»