Tennis - Open d'Australie : La grosse sortie de Monfils sur l'absence de Djokovic !

Publié le 21 janvier 2022 à 13h35 par B.L.

Expulsé de l'Australie, Novak Djokovic ne peut donc pas participer au tournoi du Grand Chelem. Alors que Gaël Monfils était dans la même partie de tableau que le numéro 1 mondial, le Français a évoqué l'absence du Serbe.

Gaël Monfils continue de faire son chemin à l'Open d'Australie. Grâce à sa victoire contre Cristian Garin ce vendredi (7-6, 6-1, 6-3), le Français s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi du Grand Chelem. Dimanche, la Monf affrontera ainsi Miomir Kecmanovic. À ce stade de la compétition, Gaël Monfils aurait pu croiser la route d'un autre Serbe, à savoir Novak Djokovic. Ce dernier est toutefois absent de la compétition en raison de son expulsion de l'Australie.

« Novak est le numéro 1 mondial, il m’a toujours battu »