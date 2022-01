Tennis

Tennis : Medvedev lance un énorme avertissement à Djokovic !

Publié le 21 janvier 2022 à 23h35 par A.D.

Dauphin de Novak Djokovic au classement ATP, Daniil Medvedev a fait clairement savoir qu'il voulait prendre la place de l'ogre serbe.

Etincelant ces dernières saisons, Daniil Medvedev est parvenu à se hisser jusqu'à la deuxième place au classement ATP. Derrière Novak Djokovic, le jeune russe (25 ans) peut espérer détrôner l'ogre serbe et lui prendre sa place de numéro un mondial s'il remporte l'Open d'Australie. Novak Djokovic ayant été banni de Melbourne parce qu'il n'est pas vacciné. Présent en conférence de presse ce vendredi, Daniil Medvedev a annoncé clairement qu'il avait avait pour objectif de passer devant Novak Djokovic au classement ATP.

«Bien sûr que je veux devenir numéro 1 mondial»