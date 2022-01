Tennis

Tennis : Tsitsipas met en garde Medvedev avant sa finale contre Nadal !

Publié le 29 janvier 2022 à 9h35 par B.L.

Vendredi, Stéfanos Tsitsipas s'est incliné contre Daniil Medvedev lors des demi-finales de l'Open d'Australie (7-6, 4-6, 6-4, 6-1). Après la rencontre, le Grec a relevé un détail qui pourrait faire défaut dans le jeu du numéro 2 mondial à l'avenir.

L'Open d'Australie se termine aux portes de la finale pour Stéfanos Tsitsipas. Malgré une belle lutte contre Daniil Medvedev, le Grec a finalement perdu contre le Russe (7-6, 4-6, 6-4, 6-1). En conférence de presse d'après-match, Stéfanos Tsitsipas a ainsi analysé le jeu de son adversaire du jour. Et pour le joueur de 23 ans, Daniil Medvedev pourrait bien avoir un jeu trop physique.

« Je ne suis pas sûr moi‐même que cela puisse durer très longtemps »