Tennis

Tennis - Open d'Australie : Medvedev se justifie après ses propos polémiques !

Publié le 29 janvier 2022 à 11h35 par B.L.

Lors de sa victoire contre Stéfanos Tsitsipas en demi-finale de l'Open d'Australie vendredi (7-6, 4-6, 6-4, 6-1), Daniil Medvedev s'est de nouveau fait remarquer après une altercation avec l'arbitre du match. Le Russe s'est expliqué après la rencontre.

Daniil Medvedev est connu pour avoir un sacré tempérament. Après avoir perdu un jeu dans le premier set contre Stéfanos Tsitsipas vendredi en demi-finale de l'Open d'Australie, le Russe a complètement pété les plombs envers l'arbitre de la rencontre : « Son père peut parler sur tous les points ?! Es‐tu stupide ? Son père peut parler sur tous les points ?! Oh mon dieu ! Oh mon dieu tu es si mauvais, mec ! Comment peux‐tu être si mauvais en demi‐finale du Grand Chelem ? » Après le match, Daniil Medvedev a tenu à présenter ses excuses.

« Je regrette tout le temps »