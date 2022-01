Tennis

Tennis - Open d'Australie : Tsitsipas tacle Medvedev après son pétage de plomb !

Publié le 28 janvier 2022 à 15h35 par B.L.

Ce vendredi, Daniil Medvedev a battu Stéfanos Tsitsipas lors des demi-finales de l'Open d'Australie (7-6, 4-6, 6-4, 6-1). Le numéro 2 mondial s'est fait remarquer après avoir eu un énorme coup de sang auprès de l'arbitre du match, ce qui n'a pas manqué de faire réagir le Grec.

Malgré sa victoire contre Stéfanos Tsitsipas, Daniil Medvedev risque de nouveau de faire beaucoup parler en raison de son comportement. Après avoir perdu un jeu dans le premier set, le Russe a complètement craqué en s'adressant de manière très agressive envers l'arbitre de la rencontre : « Son père peut parler sur tous les points ?! Es‐tu stupide ? Son père peut parler sur tous les points ?! Oh mon dieu ! Oh mon dieu tu es si mauvais, mec ! Comment peux‐tu être si mauvais en demi‐finale du Grand Chelem ' » En conférence de presse d'après-match, Stéfanos Tsitsipas a réagi au dérapage de Daniil Medvedev.

« Il n’est pas la personne la plus mature de toute façon »