Tennis

Tennis : Medvedev rend un hommage appuyé à Djokovic !

Publié le 26 janvier 2022 à 22h35 par La rédaction

Vainqueur de Félix Auger-Aliassime après avoir été mené deux sets à zéro, Daniil Medvedev a rendu hommage à Novak Djokovic après cette rencontre.

En l’absence de Novak Djokovic, Daniil Medvedev fait figure de favori cette année à l’Open d’Australie. Mais opposé à Felix Auger-Aliassime en quart de finale, le numéro deux mondial a eu chaud. Mené deux sets à zéro, le joueur russe est passé tout près de la sortie avant de renverser la vapeur. Finalement, vainqueur en cinq sets (6/7 3/6 7/6 7/5 6/4), Medvedev, prochain adversaire de Stefanos Tsitsipas, a eu une pensée pour Novak Djokovic durant cette rencontre. « Je sais que cela ne va vous plaire (NDLR : S’adressant au public) mais quand j’étais mené deux sets à zéro, je me suis demandé ce que qu’aurait fait Djokovic » a-t-il confié sur le court. Présent en conférence de presse, Daniil Mevedev est revenu sur ses propos et en a profité pour rendre homme à Novak Djokovic, absent cette année.

« Djokovic m’a inspiré à plusieurs reprises »