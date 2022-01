Tennis

Tennis - Open d’Australie : Le prochain adversaire de Rafael Nadal annonce la couleur !

Publié le 25 janvier 2022 à 21h35 par T.M.

Vainqueur de Gaël Monfils, Matteo Berrettini va donc affronter Rafael Nadal en demi-finale de l’Open d’Australie. Un rendez-vous évoqué par l’Italien.

La bataille a été énorme entre Gaël Monfils et Matteo Berrettini. Les deux joueurs auront eu besoin de 5 sets pour se départager et valider le ticket pour le dernier carré de l’Open d’Australie. Si le Français avait été incroyable jusqu’à présent à Melbourne, ce mardi, l’Italien a été plus fort que lui. Berrettini poursuit donc son aventure à l’Open d’Australie et s'il veut jouer la finale de ce tournoi du Grand Chelem, il va devoir se débarrasser de Rafael Nadal.

« Je sais que je peux le faire »