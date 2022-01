Tennis

Tennis - Open d'Australie : La grosse sortie de Monfils sur son prochain adversaire !

Publié le 23 janvier 2022 à 16h35 par B.L.

Victorieux de Miomir Kecmanovic ce dimanche, Gaël Monfils a validé son ticket pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. Le Français sera opposé à Matteo Berrettini.

Gaël Monfils sait à quoi s'en tenir pour la suite de son parcours à l'Open d'Australie. Alors que le Français s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire contre Miomir Kecmanovic (7-5, 7-6, 6-3), Matteo Berrettini en a fait de même ce dimanche. L'Italien s'est en effet imposé contre Pablo Carreño Busta (7-5, 7-6, 6-4). Gaël Monfils devra donc se défaire de Matteo Berretini mardi pour atteindre les demi-finales de l'Open d'Australie pour la première fois de sa carrière.

« Ça va être une grosse bataille contre un gros puncheur »