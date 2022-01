Tennis

Tennis - Open d'Australie : Gaël Monfils annonce la couleur après sa victoire !

Publié le 23 janvier 2022 à 13h35 par B.L.

Au terme d'une grosse bataille, Gaël Monfils s'est imposé ce dimanche contre Miomir Kecmanovic (7-5, 7-6, 6-3) lors des huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Le Français a analysé sa victoire après la rencontre.

L'aventure continue pour Gaël Monfils à l'Open d'Australie. Le Français s'est défait du Serbe Miomir Kevmanovic en trois manches très disputées (7-5, 7-6, 6-3). Au point physiquement, La Monf aura eu besoin de 2h37 de jeu pour valider son ticket pour les quarts de finale. Depuis le début du tournoi, Gaël Monfils n'a par ailleurs toujours pas perdu le moindre set en quatre matchs.

« Des matchs comme ça je peux jouer quatre heures ! »