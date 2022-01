Tennis

Tennis : Vaccin, polémique... Le clan Djokovic fait une grosse annonce !

Publié le 22 janvier 2022 à 23h35 par P.L.

Contraint de quitter l'Australie parce qu'il n'est pas vacciné contre le coronavirus, Novak Djokovic a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Malgré tout, le Serbe ne devrait pas passer par la case vaccination après son humiliation avant l'Open d'Australie.

Novak Djokovic a beaucoup fait parler de lui avant le début de l’Open d’Australie. Alors qu’il était supposé bénéficier d’une exemption médicale et pensait pouvoir disputer le premier Grand Chelem de l’année à Melbourne, le Serbe a finalement vu l’accès au territoire australien lui être refusé à cause d’un défaut de visa ; le numéro un mondial n’étant pas vacciné contre la Covid-19. Après plusieurs jours, entre rebondissements et retournements de situation, Novak Djokovic a été contraint de quitter le pays. Si cet événement aurait pu faire changer d’avis Nole sur la question du vaccin, cela ne devrait finalement pas être le cas, comme l’explique Flavia Pennetta à Il Corriere della Serra.

«Je pense qu’il restera fidèle à lui‐même»