Tennis - Open d'Australie : Nadal répond aux propos polémiques de Shapovalov !

Publié le 25 janvier 2022 à 15h35 par B.L.

Après sa défaite contre Rafael Nadal en quart de finale de l'Open d'Australie ce mardi, Denis Shapovalov avait incendié la légende espagnole. Le numéro 5 mondial a répondu aux propos du Canadien.

Malgré sa victoire contre Denis Shapovalov ce mardi en quart de finale de l'Open d'Australie, le match continue pour Rafael Nadal en dehors des courts. Après la rencontre, le Canadien a en effet poussé un gros coup de gueule contre l'Espagnol en conférence de presse : « Pour moi, c’est une grosse blague. [...] Vous savez, vous avez l’impression que vous ne jouez pas seulement contre le joueur, vous jouez contre les arbitres, vous jouez contre tellement plus. C’est très difficile et très frustrant pour un athlète d’être confronté à tout cela. Oui, il bénéficie d’un traitement de faveur, à 100% . » Présent à son tour devant les médias, Rafael Nadal a répondu avec sérénité à Denis Shapovalov.

« Au fil des heures, il se rendra compte qu’il a fait une erreur »