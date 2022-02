Tennis

Tennis : Roger Federer lâche une grosse réponse à Rafael Nadal !

Publié le 3 février 2022 à 17h35 par A.D.

Comme l'a avoué Roger Federer, Rafael Nadal lui a envoyé un message pour lui donner rendez-vous à la prochaine Laver Cup. Dans un communiqué, le maitre à jouer suisse à répondu favorablement à l'invitation du Majorquin.

Partenaire de Roger Federer lors de la dernière Laver Cup en double, Rafael Nadal aimerait reformer ce duo de choc pour la prochaine édition (23-25 septembre). Dans cette optique, celui qui vient de remporter l'Open d'Australie a envoyé un message au maitre à jouer suisse pour remettre ça à Londres. Dans un communiqué, Roger Federer a tenu à répondre à Rafael Nadal, et il a clairement fait savoir qu'il voulait reformer "Fedal " .

«Je suis définitivement partant pour un retour de "Fedal" sur la Laver Cup»