Tennis

Tennis : Nadal annonce la couleur à Federer à Djokovic !

Publié le 1 février 2022 à 12h35 par A.M.

Avec 21 titres du Grand Chelem, Rafael Nadal devance désormais Roger Federer et Novak Djokovic d'une longueur. Mais l'Espagnol est persuadé que la bataille est loin d'être terminée.

Eblouissant lors de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a réussi un come-back historique en finale contre Daniil Medvedev. Mené 2 sets à 0, l'Espagnol s'est finalement imposé en cinq manches (2-6, 6-7 [5], 6-4, 6-4, 7-5) et 5h24 de jeu pour s'offrir son 21e titre du Grand Chelem, record absolu pour le moment puisqu'il devance désormais Roger Federer et Novak Djokovic d'une petite longueur. Rafael Nadal est d'ailleurs persuadé qu'il en faudra bien plus pour conserver ce record et que la bataille entre le Big Three est loin d'être terminé.

«On n'en a pas terminé»