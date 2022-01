Tennis

Tennis : Une légende s'enflamme pour Nadal après son sacre en Australie !

Publié le 31 janvier 2022 à 21h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal a remporté le 21e titre du Grand Chelem de sa carrière après sa victoire à l’Open d’Australie, Boris Becker a salué la prestation XXL de l’Espagnol.

Ce dimanche, Rafael Nadal est rentré un peu plus dans l’histoire du tennis en remportant l’Open d’Australie face Daniil Medvedev (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). Grâce à cette victoire, l’Espagnol totalise désormais 21 titres du Grand Chelem à son palmarès, devançant Roger Federer et Novak Djokovic, avec 20 tournois remportés. Une performance impressionnante de la part de Rafael Nadal, d’autant plus que ce dernier n’évoluait pas sur sa surface de prédilection. Boris Becker se montre ainsi admiratif de la prestation de l’Espagnol.

« C’est le joueur le plus titré de tous les temps, on peut le dire haut et fort ! »