Tennis : Djokovic, Australie... Le clan Nadal se livre sur son sacre !

Publié le 31 janvier 2022 à 19h35 par P.L.

Au terme d'un match époustouflant, Rafael Nadal s'est imposé face à Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie. Toutefois, le tournoi n'a pas forcément été simple à vivre pour le clan Nadal, notamment à cause de l'affaire Novak Djokovic.

Ce dimanche, après un match spectaculaire, Rafael Nadal a remporté son 21e tournoi du Grand Chelem en s’imposant face à Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). Grâce à ce nouveau sacre, l’Espagnol surpasse ses deux rivaux Novak Djokovic et Roger Federer au nombre de Grand Chelem remportés. Toutefois, la compétition n’a pas été de tout repos pour le clan Rafael Nadal, notamment à cause de l'affaire Novak Djokovic, interdit d’accès au territoire australien puisqu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19. Carlos Moya, entraîneur du joueur de 35 ans, s’est d’ailleurs livré sur le sujet.

« Ce n’était pas facile parce que tout le monde ne parlait que de Djokovic »