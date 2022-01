Tennis

Tennis : L’énorme confidence de Rafael Nadal après son sacre en Australie !

Publié le 31 janvier 2022 à 9h35 par T.M.

Ce dimanche, au terme d’un match incroyable face à Medvedev, Rafael Nadal a remporté l’Open d’Australie. Il y a quelques mois pourtant, l’Espagnol ne pensait pas forcément à retrouver les sommets.

Mené deux sets à zéro, Rafael Nadal a réalisé une incroyable remontada pour au final remporter la finale de l’Open d’Australie face à Daniil Medvedev. Un trophée qui permet à l’Espagnol d’être désormais le seul détenteur du record de titres en Grand Chelem avec 21. A 35 ans, Nadal montre qu’il est encore au sommet, ce qui était pourtant loin d’être évident. En effet, la fin de l’année 2021 a été très compliquée pour le vainqueur de l’Open d’Australie, qui était alors en grande délicatesse avec son physique. Des problèmes qui lui ont fait craindre le pire pour l’avenir…

Nadal a eu peur !