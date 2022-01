Tennis

Tennis : Blessure, retraite... La révélation fracassante de Rafael Nadal !

Publié le 29 janvier 2022 à 16h35 par D.M.

Après sa qualification pour la finale de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a admis qu'il avait pensé à la retraite après sa blessure au pied.

Rafael Nadal a l'occasion de remporter son deuxième Open d'Australie ce dimanche. Vainqueur de Matéo Berrettini en demi-finale, le joueur espagnol affrontera Daniil Medvedev ce dimanche à Melbourne. Une renaissance pour le natif de Manacor, âgé de 35 ans et opéré du pied gauche en 2021. Présent en conférence de presse, Rafael Nadal a admis qu'il avait pensé à la retraite durant cette période de doutes.

« J'ai eu des conversations avec mon équipe et ma famille sur la possibilité de faire mes adieux »