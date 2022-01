Tennis

Tennis : Novak Djokovic est interpellé pour le tournoi de Miami !

Publié le 29 janvier 2022 à 22h35 par P.L.

Alors que l'Open d'Australie touche à sa fin, Novak Djokovic, lui, a été privé du premier tournoi du Grand Chelem de l'année. De ce fait, le Serbe a été interpellé pour le Miami Open, qui se tiendra du 21 mars au 3 avril prochain.

Alors que l’Open d’Australie approche de la fin, personne n’a oublié l’épisode qui a eu lieu avec Novak Djokovic. Arrivé en Australie, le Serbe pensait pouvoir participer au premier tournoi du Grand Chelem de l'année même s’il n’était pas vacciné contre la Covid-19. Cependant, son visa a été annulé à deux reprises et le numéro un mondial a été contraint de rentrer chez lui. Toutefois, d’autres tournois seraient heureux d'accueillir Novak Djokovic. Ainsi, James Blake, organisateur du Miami Open, a interpellé Nole pour sa compétition qui se tiendra entre le 21 mars et le 3 avril.

« Nous aimerions beaucoup l’avoir avec nous, c’est l’un des plus grands champions que nous ayons eu dans ce sport »