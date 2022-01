Tennis

Tennis : Cette étonnante révélation de Kyrgios sur son Open d’Australie !

Publié le 29 janvier 2022 à 20h35 par P.L.

Éliminé du simple de l'Open d'Australie dès le 2e tour, Nick Kyrgios a été sacré champion en double avec Thanasi Kokkinakis. Pourtant, l'Australien était plutôt septique concernant leurs chances de remporter la victoire finale.

Éliminé du tournoi simple de l’Open d’Australie dès le 2e tour face à Daniil Medvedev, Nick Kyrgios a poursuivi son aventure au tournoi de Melbourne en double avec son compatriote Thanasi Kokkinakis. Les deux Australiens se sont hissés jusqu’en finale. Et ce samedi, Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis se sont imposés face à Matthew Ebden et Max Purcell en deux sets (7-5, 6-4). Pourtant, l’actuel 115e au classement ATP était plutôt septique concernant leurs chances d’être sacrés champions à l’Open d’Australie.

« Je n’ai jamais pensé que nous allions remporter le titre »