Tennis

Tennis : L’énorme aveu du clan Nadal après sa victoire en Australie !

Publié le 31 janvier 2022 à 17h35 par B.C.

Alors que Rafael Nadal est parvenu à remporter son 21e titre du Grand Chelem ce dimanche en Australie, Toni Nadal, son oncle, qualifie la quinzaine de son niveau de « miracle ».

Vainqueur de son 21e titre du Grand Chelem ce dimanche à l’Open d’Australie, Rafael Nadal est entré un peu plus dans l’histoire du tennis. Grâce à sa victoire sur Daniil Medvedev, l’Espagnol devance ainsi Roger Federer et Novak Djokovic, qui comptent de leur côté 20 succès. Cependant, Rafael Nadal a eu du mal à se défaire de son adversaire, après avoir été mené deux sets à zéro (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). Toni Nadal ne cache pas son admiration après la quinzaine réalisée par son neveu.

« Tout ce qu’il a fait pendant deux semaines est un miracle »