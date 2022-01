Tennis

Tennis : L’annonce choc de Medvedev sur son avenir après sa défaite contre Nadal !

Publié le 31 janvier 2022 à 13h35 par B.L.

Défait contre Rafael Nadal en finale de l'Open d'Australie dimanche (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5), Daniil Medvedev est apparu très déçu un conférence de presse. Au cours d'un long monologue, le Russe a fait une annonce surprenante sur la suite de sa carrière.

Après l'US Open en septembre dernier, Daniil Medvedev n'enchaînera pas avec un succès à l'Open d'Australie. Alors qu'il menait deux sets à zéro dans sa finale contre Rafael Nadal, le Russe s'est finalement incliné contre l'Espagnol (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). En conférence de presse d'après-match, Daniil Medvedev n'a pas caché sa tristesse, notamment en raison du comportement d'une partie du public envers lui. Ainsi, le numéro 2 mondial n'exclut pas de faire l'impasse sur des tournois du Grand Chelem afin de privilégier des compétitions au sein de son pays natal à l'avenir.

« S’il y a un tournoi sur courts en dur à Moscou, avant Roland Garros ou Wimbledon, j’irai là‐bas, même si je rate Wimbledon ou Roland Garros »