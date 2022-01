Tennis

Tennis : Après son incroyable victoire en Australie, Nadal fait une grosse annonce sur son avenir !

30 janvier 2022

Vainqueur de Daniil Medvedev ce dimanche (2-6, 6-7 [5], 6-4, 6-4, 7-5 en 5h24), Rafael Nadal est entré dans l’histoire en remportant son 21e titre du Grand Chelem, et l’Espagnol n’a pas l’intention de s’arrêter là.

Héroïque. Ce dimanche, Rafael Nadal a réalisé un nouvel exploit en remportant l’Open d’Australie au terme d’un match incroyable, long de cinq heures et vingt-quatre minutes, face à Daniil Medvedev (2-6, 6-7 [5], 6-4, 6-4, 7-5). Après avoir été mené deux sets à zéro, l’Espagnol est parvenu à renverser son adversaire du jour pour décrocher le 21e titre du Grand Chelem de sa carrière. Après ce succès, Rafael Nadal n’a pas caché son émotion, tout en donnant rendez-vous en 2023 au public australien.

« Il y a un mois et demi je pensais que ça serait mon dernier Open d'Australie mais maintenant ça me redonne de l'énergie »